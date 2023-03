Cosa succede con? Stando a quanto racconta Gazzetta, la Juventus si è già mossa, sia con il Sassuolo che con il giocatore. Mentre la Roma ci ha provato con insistenza la scorsa estate e, più velatamente, a gennaio, forte anche di una percentuale sulla futura rivendita che, in teoria, renderebbe comunque i giallorossi parte in causa in un eventuale trasferimento. L’oggetto del contendere, l’avrete già capito, è Davide Frattesi, per cui si prospetta un intreccio di mercato interessante nei prossimi mesi. «È il miglior centrocampista del campionato», parola del general manager della Roma, Tiago Pinto, che non ha ancora rinunciato all’idea di riportarlo nella Capitale.