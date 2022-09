Come rileva Juventus.com, "soltanto il Milan (cinque) ha segnato più gol della Juventus (quattro) nella prima mezz'ora di gioco; il Monza, invece, è soltanto una delle tre, con Lecce e Sampdoria, a non averne ancora realizzato alcuno in questa frazione di gara nella Serie A in corso". I bianconeri, dunque, potrebbero sfruttare questa tendenza per indirizzare la gara e, stavolta, chiuderla.