Uno degli avversari più difficili degli ultimi anni. Ecco cos'è stata la Lazio per la Juventus, almeno in questi ultimi anni. I bianconeri, con i biancocelesti, dopo anni felici oggi non vanno esattamente d'accordo. Come ricordato da Gazzetta, un anno fa è diventato tutto molto più complesso, "quando due sconfitte in due settimane a dicembre hanno fatto traballare Maurizio Sarri". Tra queste, il primo ko in campionato, 3-1 all'Olimpico dopo essere stati avanti 0-1 facendo salire il vantaggio dell'Inter a due punti. Quattordici giorni dopo, in Arabia, Inzaghi e Lotito andarono a prendersi la Supercoppa nel secondo tempo.