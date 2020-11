1









La Juventus si appresta a proseguire la rincorsa alla vetta del campionato domani, alle 18, contro il Benevento. Il sito ufficiale bianconero ha riportato i numeri della squadra di Inzaghi: “Sono 11 le reti siglate finora dal Benevento in campionato. I migliori marcatori sono Lapadula e Caprari, entrambi a segno già 3 volte. Seguono Caldirola (2) e Letizia, Improta e Insigne con una. Non solo gol per Lapadula: delle ultime 7 realizzazioni della squadra in Serie A - oltre ai tre centri - ha fornito anche due assist. Caprari invece è andato a segno in entrambe le sue ultime due sfide di campionato contro la Juventus, la più recente delle quali nel dicembre 2019, quando indossava la maglia della Sampdoria. Dal punto di vista difensivo il Benevento ha la peggior difesa della Serie A insieme al Torino, con 20 reti subite nelle prime otto gare. L’ultimo dato è relativo ai giocatori che hanno disputato ogni singolo minuto in campo senza mai uscire: si tratta del difensore polacco Kamil Glik e del portiere Lorenzo Montipò”.