Quali sono i dubbi di Andrea Pirlo per la sfida con il Porto? Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "De Ligt è l'unico a non essersi allenato in gruppo, Arthur e Chiellini sono disponibili, anche se non al 100% come McKennie". Dunque, in difesa il quadro sembra più chiaro: Bonucci torna titolare e vicino a lui Demiral sembra favorito sul capitano. "In mezzo possibile una scelta offensiva: Kulusevski nel ruolo di mezzala-esterno che appartiene a McKennie e Ramsey. Tutti e tre in corsa, decisione oggi. Nel Porto, in dubbio Pepe e Corona. Pepe in particolare non corre ancora bene: oggi proverà, se è al 50% gioca".