La Juventus, sempre attenta sul fronte giovani, sta monitorando da tempo il percorso di crescita di Brenner, attaccante del San Paolo classe 2000. Il Brasile, però, non è terreno di studio esclusivo dei bianconeri, che dovranno affrontare un’agguerrita concorrenza. Come riporta Read Sport, infatti, su Brenner c’è anche l’Ajax. Ma non sembra un semplice interessamento per sondare il terreno: la società olandese sarebbe addirittura vicina alla chiusura dell’affare! Al momento la Juve rimane defilata, così come il Milan, altro club estimatore del talento brasiliano.