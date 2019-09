Il talento ungherese ​ Dominik Szoboszlai, a segno in Champions con il Salisburgo, era già entrato nel mirino della Lazio in estate, che proprio con la Juventus sembrava doversi contendere il giocatore. Eppure, non si è fatto nulla, così si ritorna a parlare di mercato e di nuove pretendenti, vista la luce che i riflettori europei gli hanno puntato addosso. Come riporta il Sun, infatti, la Juventus non molla, ma ai bianconeri si aggiunge la concorrenza di Inter e Arsenal.