Robertoè il grande ex del match di questa sera tra: l'argentino, infatti, ha giocato con la maglia della Vecchia Signora per due stagioni tra il 2014 e il 2016, collezionando 48 presenze e quattro reti in Serie A; contro la sua ex squadra è già andato a segno nel massimo campionato il 22 agosto 2021.Pereyra, inoltre, è vicino alle 200 presenze in tutte le competizioni con l'Udinese (attualmente è a 199); grazie a cinque gol e sette assist nel torneo in corso, può diventare – con una partecipazione attiva – il secondo centrocampista della squadra friulana a prendere parte ad almeno 13 reti in una stagione di Serie A dall'inizio dello scorso decennio, dopo il connazionale Rodrigo(17 nel 2018/19, 13 nel 2019/20 e 18 nel 2020/21).