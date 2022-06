Secondo quanto riporta Gazzetta, quella di ieri per la Juve è stata una giornata di meeting di mercato per i dirigenti. A Milano, soprattutto, e con il Cagliari: definito il passaggio in prestito del rossoblù di Alessandro Di Pardo, laterale destro classe 1999, nell’ultima stagione al Cosenza. Nella chiacchierata è emerso anche l’interesse dei sardi per Matteo Brunori, bomber che ha trascinato il Palermo in Serie B ed è di proprietà dei bianconeri: dovrebbe però tornare in Sicilia.