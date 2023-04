Tre attaccanti. Per lanciare subito un messaggio: la Juve non starà a guardare, non stavolta. Come racconta il Corriere dello Sport,in rifinitura ha provato un po’ la coppia, un po’ la versione con Federicoin più. Pur sapendo di avere finalmente l’imbarazzo della scelta, "con Dusanrecuperato in extremis nonostante il problema alla caviglia destra rimediato con la Lazio e Moise Kean ultima scelta solo sulla carta". Come sempre, saranno determinanti i cambi in corsa.Sarebbe pronta, dunque, un'allegrata doc: virata decisa verso il 3-4-2-1 nonostante sia stato quel 3-5-2 (o 3-5-1-1 a seconda delle versioni) ad aver ridato solidità alla Juve nel momento di massima difficoltà. C’è Arek Milik che si sente sicuro di una maglia da titolare. Poi Di Maria, con un feeling speciale con questa coppa. E infine Chiesa, finalmente in condizione di farsi spazio fin dal primo minuto. Per il CorSport, provata e riprovata in rifinitura anche l’opzione con Chiesa insieme a Di Maria e al centravanti polacco. Sia quella pura vista nell’ultima mezz’ora con la Lazio in quel 4-3-3 dal sapor di Juve virtuale, sia con la conferma della difesa a tre.