1









Un solo punto di distanza tra la Juve e il Verona. All'Allianz Stadium, sarà sicuramente complicata per i bianconeri: del resto, il Verona - come il Milan - è la squadra meno battuta della Serie A, con un gol solo al passivo. Su Tuttosport, ecco le parole di Juric: "Siamo solo all'inizio, è una nuova stagione e non dobbiamo dare alcunché per scontato. Dobbiamo aspettare i ragazzi come abbiamo fatto l'anno scorso, quando anche il pubblico ci ha dato una mano, sostenendoci in tutte le partite: hanno accettato gli errori, premiato i sacrifici e dopo qualche mese hanno applaudito una squadra che giocava un bel calcio".