Serve un regista, e servirebbe anche alla svelta, dato che lunedì riparte la stagione. La Juve è pronta a una nuova fase, a un nuovo ciclo: serve come il pane chi possa prendere le redini del gioco e quindi della squadra. I nomi in orbita restano sempre gli stessi: si parte da Paredes, si arriva a Jorginho (che potrebbe entrare nell'affare De Ligt, direzione Chelsea). SULL'ARGENTINO - Ecco, proprio sull'argentino potrebbero concentrarsi maggiormente le attenzioni bianconere, posto che tra Fagioli e Miretti (al momento Rovella è sul mercato) almeno due giovani andranno a completare il reparto di mezzo bianconero. Paredes viene valutato circa 20 milioni di euro: cifra però ritenuta troppo alta alla Continassa, il jolly potrebbe essere a questo punto Kean, almeno per abbassare il prezzo, per venirsi in qualche modo incontro. L'obiettivo della Juventus resta però quello di accaparrarsi un playmaker, anche perché Arthur resta in uscita. E Leandro, che tanto piaceva a Paratici nelle scorse edizioni di mercato, non è mai stato così vicino a salutare Parigi.