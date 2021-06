Il Real Madrid non molla Paul Pogba. E il Manchester United non molla Raphael Varane. Tempo di scambio? Chissà. Intanto, dalla Spagna e precisamente dall'edizione online di AS, iniziano a venire fuori un po' di cifre. La prima, sul difensore centrale: il Manchester non è disposto a pagare più di 30 o 40 milioni di euro per prelevare il giocatore da Ancelotti. Del resto, come Pogba, Varane può partire gratis tra un anno, e l'investimento massiccio è stato già programmato dagli inglesi ed è Sancho. In tutto questo, s'infila il fascino dell'ex Juventus che ha sempre suscitato nei confronti di Florentino Perez. Sarà la volta buona? La Juve spera proprio di no.