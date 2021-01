2









Motivazioni, ambizione e voglia di voltare pagine. Sono solo alcune delle emozioni che la Juventus metterà in campo stasera contro il Napoli, ma la finale di Supercoppa non sarà solo questo. Perché sarà una partita che Pirlo ha studiato a fondo tatticamente, da preparare nel minimo dettaglio per prendere le giuste precauzioni.



PRESSING, MA NEL MODO GIUSTO - “Abbiamo un modo simile di vedere il calcio, a tutti e due piace costruire gioco dal basso”, così Rino Gattuso ha spiegato in conferenza stampa la visione comune con Andrea Pirlo. Dunque un’idea condivisa in fase d’impostazione, ma quando c’è da pressare le idee sono differenti. E proprio sul pressing Tuttosport focalizza l’attenzione. Al tecnico bianconero piace l’aggressione alta, sia a palla persa che non, è uno dei caratteri distintivi della sua Juve che però è stato fatale contro l’Inter, capace sempre di far saltare la prima linea di pressing e trovare l’uomo al di là delle maglie bianconere. Se Pirlo vorrà attuarlo in Supercoppa, dovrà farlo molto meglio, perché il Napoli non ha la stessa rapidità di ripartenza dei nerazzurri, ma minaccia per fantasia, sprigionata dal trio d’attacco Zielinski, Lozano e Insigne. Errore da evitare quello di pressare a vuoto e lasciare campo alla loro creatività offensiva.



SULLE FASCE – Se al Napoli piace palleggiare basso, non si può dire lo stesso sul pressing alto, che in genere viene effettuato maggiormente a palla persa. Gattuso compatta i suoi con un 4-5-1 in fase di non possesso quando l’azione degli avversari parte dal basso, lasciando qualche metro sulle fasce. È lì che si dovranno scatenare Cristiano Ronaldo, Kulusevski (stasera in posizione più accentrata) e gli incursori come McKennie, cercando di trovare lo spazio giusto tra le maglie azzurre. Sempre ricordandosi del pressing, da fare in maniera oculata e non spregiudicata.