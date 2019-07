La Juventus non si distrae sul mercato, ma, inevitabilmente, i tanti arrivi hanno bloccato le altre trattative in entrata. Prima di tutto, si pensa a vendere, così, come scrive Repubblica, il Napoli ne approfitta per intensificare i colloqui con Icardi. Il club partenopeo ​è pronto a mettere sul piatto 7 milioni netti a stagione per il giocatore e, al fine di convincere l'Inter, potrebbe anche inserire Milik come potenziale contropartita tecnica. Al momento però, ai nerazzurri non ​è stata ancora pervenuta nessuna offerta da parte di De Laurentiiis.