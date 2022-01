Napoli al top in Serie A in diverse classifiche. Lo sottolinea il sito ufficiale della Juve alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium, snocciolando alcuni dati relativi agli avversari di giornata.

La squadra di Luciano Spalletti ha la miglior difesa di questo campionato, con 14 gol al passivo; a partire dagli anni '90, questa è soltanto la seconda stagione in cui i partenopei hanno incassato meno di 15 reti, dopo 19 partite giocate (dopo il 2017/18). Il Napoli è la squadra più prolifica da fuori area in questo campionato: otto reti, il doppio di quelle messe a segno dalla Juventus finora (inoltre, quella azzurra è anche la formazione che ha subito meno gol dalla distanza, soltanto uno). Il Napoli, infine, guida la Serie A nelle classifiche del possesso palla medio (58.7%) e della percentuale di passaggi riusciti (87.6%).