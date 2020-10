Un piccolo paragone tra Gattuso e Sarri, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Come ha fatto Rino Gattuso a vincere subito con il Napoli, nonostante una squadra bella ma poco concreta come quella di Maurizio Sarri? Lo spiega la Rosea con l'aggettivo 'camaleontico': "Il suo calcio è d’ispirazione sarriana, come ha spesso ammesso. Ha svelato il “copia e incolla”, applicando al suo Milan le teorie del Napoli di Maurizio Sarri, con tanto di possesso palla e particolare attenzione alla fase difensiva. Tutto nella velocità giusta per esaltare il potenziale offensivo. L’ex tecnico della Juventus ha dato lezioni di calcio e spettacolo nel suo triennio napoletano, ma non ha vinto nulla. L’approccio di Gattuso, invece, è stato subito vincente, la conquista della Coppa Italia ha avuto un valore assoluto, se solo si pensa da dove era partito. In otto mesi ha rivoltato il Napoli e l’ha fatto con grande dedizione. Il 4-3-3 è stato il suo schema di partenza, ma c’è stato pure il momento del 4-1-4-1, quando ha avuto bisogno di arginare la forza degli avversari e capitalizzare al massimo la forza dei suoi attaccanti, abili nelle ripartenze".