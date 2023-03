Come racconta Gazzetta, al di là dei moduli, la Juve non dovrà commettere l’errore fatto nella gara di andata contro il Nantes, quando si è un po’ troppo crogiolata sull’1-0, subendo poi il pareggio diaddirittura in contropiede. Ilè un gradino sopra ai francesi, almeno sulla carta e non vincere in Italia potrebbe essere pericoloso. Anche se Max ha sempre la carta “super Angel” da giocarsi quando la palla scotta.