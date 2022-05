Domani sera allo stadio Olimpico di Roma si affronteranno Juventus ed Inter in quella che sarà la finale di Coppa Italia. Si tratterà del 34esimo confronto tra le due squadre in questa competizione e i precedenti sorridono a Madama, uscita vittoriosa in ben 15 confronti. C'è un dato che però tiene in apprensione i bianconeri e risiede nell'attacco dei nerazzurri. Nove delle ultime 13 reti segnate dall’Inter in finale di Coppa Italia infatti, sono state realizzate da giocatori argentini (una Cambiasso, due Milito, tre per Crespo e Cruz).