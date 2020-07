L'obiettivo della Juve Jorginho è titolare nel match di Premier tra Chelsea e Norwich. Neanche convocato, invece, Emerson Palmieri. Ecco le formazioni ufficiali della partita:



Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Alonso, Zouma, Rüdiger, Azpilicueta (c); Loftus-Cheek, Jorginho, Kovačić; Pulisic, Giroud, Willian. A disp. Caballero, Christensen, James, Tomori, Barkley, Mount, Hudson-Odoi, Pedro, Abraham. All. Lampard



Norwich City (4-2-3-1): Krul; Lewis, Klose, Godfrey, Aarons; McLean, Tettey (c); Hernandez, Cantwell, Rupp; Drmic. A disp. ​McGovern, Vrancic, Buendia, Stiepermann, Trybull, Pukki, Idah, Thomas, Martin. All. Farke