La Juventus ha preparato un focus sugli avversari di oggi, il Benevento, pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il Benevento è una delle tre squadre neopromosse della Serie A 2020/2021. La formazione allenata da Filippo Inzaghi arriva alla partita di sabato contro la Juventus con un bottino di 9 punti in classifica dopo aver conquistato - in questa prima fetta della stagione - tre vittorie e cinque sconfitte. Insieme a Napoli e Bologna è l’unica in campionato a non aver ancora pareggiato. Nell’ultimo turno i campani si sono presi una vittoria importante, passando 1-0 sul campo della Fiorentina grazie alla prima rete in Serie A di Improta. Gi altri successi stagionali erano arrivati all’esordio a Genova contro la Sampdoria (3-2) e alla terza giornata in casa contro il Bologna (1-0). Sono 11 le reti siglate finora dal Benevento in campionato. I migliori marcatori sono Lapadula e Caprari, entrambi a segno già 3 volte. Seguono Caldirola (2) e Letizia, Improta e Insigne con una. Non solo gol per Lapadula: delle ultime 7 realizzazioni della squadra in Serie A - oltre ai tre centri - ha fornito anche due assist. Caprari invece è andato a segno in entrambe le sue ultime due sfide di campionato contro la Juventus, la più recente delle quali nel dicembre 2019, quando indossava la maglia della Sampdoria. Dal punto di vista difensivo il Benevento ha la peggior difesa della Serie A insieme al Torino, con 20 reti subite nelle prime otto gare. L’ultimo dato è relativo ai giocatori che hanno disputato ogni singolo minuto in campo senza mai uscire: si tratta del difensore polacco Kamil Glik e del portiere Lorenzo Montipò".