Come racconta Gazzetta.it, i tifosi del Ferencvaros sono famosi per le loro posizioni politiche. Si legge sul portale: "Nel 2013, nella curva del Ferencvaros, apparve uno striscione in memoria di Laszlo Csatary, responsabile - durante la seconda guerra mondiale - della deportazione di oltre 15mila ebrei slovacchi nei campi di concentramento nazisti. Latitante, Csatary era sfuggito ad una condanna a morte del tribunale di Kosice ed era stato arrestato soltanto nel 2012, prima di morire a 98 anni. Più di recente, a giugno, sempre la curva del Ferencvaros aveva esposto lo striscione "White Lives Matter" durante il derby contro l'Ujpest, nello stesso periodo in cui, negli Stati Uniti, le proteste della comunità afroamericana raggiungevano i picchi più elevati dagli anni '60".