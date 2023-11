Sei degli ultimi sette gol delin campionato sono arrivati da calciatori, inclusi tutti gli ultimi quattro (doppietta di Pavoletti e gol di Viola e Zappa). Solo il Napoli (sette) ha segnato più reti con giocatori scesi in campo a gara in corso in questa Serie A. La squadra sarda che questa sera affronterà la, inoltre, è una delle tre, con Inter e Milan, a non aver ancora subito un gol di testa in questo campionato, nonostante con la Salernitana sia una delle due formazioni ad aver concesso più reti nella competizione (22); è anche una delle quattro squadre, con Empoli, Salernitana e Udinese, a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.