Come racconta Gazzetta,dovrà camminare sul filo, tra la necessità di tenere bassi i costi (la Juventus ha un rosso di bilancio di oltre 200 milioni) e mantenere alta la competitività della rosa. Perciò il mercato di gennaio si preannuncia senza squilli, anche se il club sarà attento come al solito a cogliere eventuali opportunità in. Di sicuro la priorità è vendere: da qui a giugno Scanavino ha già messo in preventivo due cessioni, gli indiziati sono McKennie e magari Zakaria, ora al Chelsea a titolo temporaneo che i bianconeri sperano di piazzare definitivamente. Solo dopo aver sistemato le uscite si potrà pensare alle entrate.