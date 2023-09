Come racconta Tuttosport, la strada da seguire è chiara: la Juventus dovrà rispettare anche i paletti dell’accordo Uefa per rientrare nei parametri delle coppe. Ma incontrerà anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea (fine ottobre/novembre), che potrebbe cambiare in modo radicale lo scenario del calcio europeo offrendo ai grandi club europei un’alternativa più remunerativa e la Juventus, anche questa Juventus che per il momento ha fatto un passo indietro dalla Superlega, non starebbe a guardare.