Come racconta il Corriere dello Sport, nel piano partita diconta anche o forse di più la Juve che la concluderà. I sei gol segnati negli ultimi cinque minuti (più recupero) parlano chiaro riguardo alle caratteristiche della formazione bianconera. Intanto aspettando il recupero di tutti gli infortunati, la panchina si sta comunque già pian piano allungando: in rampa di lancio (a destra o a sinistra) c’è Chiesa ovviamente, ma non è l’unico. C’è purepronto a dare il cambio a una delle due punte. Con due(nel caso giocasse Fagioli) sicuri subentranti per tenere alto il ritmo a centrocampo, senza dimenticare l’energia e la freschezza dei baby Iling-Junior e Soulé, già capaci in passato di fornire un contributo importante nei minuti finali. Che è quello che potrebbe servire alla Juve per l’ennesima zampata.