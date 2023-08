Sorgono nuovi sviluppi riguardo ade il suo futuro con la Fiorentina. Secondo quanto riferito da La Nazione, il club viola sembra essere aperto all'idea di valutare offerte per un prestito del loro centrocampista. Questo rappresenta un cambiamento di situazione rispetto a quanto si pensava solo alcune settimane fa.Una situazione che la Juve monitora in maniera molto attenta. E per un motivo su tutti: Giuntoli sta ancora cercando un centrocampista davanti alla difesa, che possa aiutare Locatelli o in alternativa prenderne il posto. Amrabat da tempo è nel mirino bianconero, nonostante i rapporti con la Fiorentina non siano proprio idilliaci, la speranza è che l'aiuto nell'affare Arthur possa aiutare Giuntoli e Manna a portare il giocatore a Torino.