Il Bayern da tempo ha messo gli occhi su due dei tre big del Milan, ovvero Mike Maignan e Theo Hernandez. Il club tedesco ha un jolly che potrebbe aiutare la trattativa, ovvero Joshua Zirkzee, l'obiettivo principale di Furlani, Moncada e D'Ottavio per il ruolo di centravanti per il Milan '24-25. L'olandese è di proprietà del Bologna, però il Bayern ha una clausola per riacquistarlo a 40 milioni. Cifra "bassa", visto che il Bologna chiederà sicuramente di più in estate per farlo partire (almeno 60). Dunque il Milan potrebbe trovarsi nella situazione di fare una controproposta al Bayern: volete uno dei nostri due assi? Dateci Zirkzee e soldi. Lo riporta. Sull'attaccante del Bologna c'è anche l'interesse della Juventus.