Non certo obiettivo primario come era Milinkovic Savic, ma anche Nicolò Zaniolo, da tempo nei radar della Juve, potrebbe andare in Arabia Saudita. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l'Al-Hilal avrebbe offerto un contratto di 4 anni a 120 milioni totali e sarebbe pronto a pagare la clausola di 35 milioni al Galatasaray.