Secondo quanto riporta ESPN, il Liverpool sarebbe pronto a lottare per arrivare a Denis Zakaria, 25enne centrocampista in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Lo svizzero è un obbiettivo della Juventus ma non solo, sul classe '96 ci sarebbero anche Manchester United, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.