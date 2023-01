pronto al grande salto? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l'ex Bayern, classe 2005, ormai sia diventato il perno della formazione Primavera allenata da Paolo. Venti presenze tra Youth League, campionato e Coppa Italia: 10 reti e 5 suggerimenti vincenti. "Ha 17 anni anche a vederlo giocare così sembra un", ha raccontato l'allenatore bianconero. E allora, quando lo vedremo propriot tra gli adulti?Per il momento i numeri del tedesco di origini turche sono eccellenti "anche se paragonati con chi è stato in grado di fare il passaggio verso la prima squadra, poi rimanendoci". Kenan sogna infatti di percorrere lo stesso tratto di strada di Iling o Soulé. E confrontando le prime venti gare in maglia Primavera, ad esempio, Yilidz ha segnato e fatto segnare quasi quanto Moise Kean, che riuscì addirittura a fare meglio con 11 reti e 5 assist. Decisamente di più, invece, rispetto a Soulé (3 gol e 4 assist) e Iling-Junior (1 gol e 5 assist). Il passaggio in avanti? Ci vuole tempo. E ci vuole calma. Intanto, ha gli occhi del(Schmidt lo vorrebbe subito a Lisbona) e quelli della, che non lo perde di vista. Nel frattempo, continua a lavorare. E a decidere partite.