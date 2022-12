Come racconta il Corriere dello Sport, occhio agli scontenti, su tutti sempre: il centravanti serbo se l'immaginava diversa l'avventura in bianconero, il suo agente Darko Ristic registra i forti interessamenti di mezza Europa. Si muovono per l'estate Psg e Bayern, dalla Premier ci sono United, Arsenal e Chelsea interessati anche subito, la Juve rimanderebbe ogni discorso almeno a fine stagione ma offerte superiori ai 90 milioni verrebbero ascoltate con attenzione.