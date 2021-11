Antonionelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al Tottenham fino al 2023. Il tecnico salentino ha avuto delle rassicurazioni importanti da Paratici sulla volontà di fare un mercato importante. In cima alla lista ci sono i nomi di. Gli Spurs hanno pronto un budget importante per l’attaccante serbo, consapevoli che per convincere il presidente Commisso servirà una proposta superiore ai 60 milioni di euro. Un messaggio che è arrivato anche alla Juventus, da settimane in contatto con gli agenti di Vlahovic. Lo racconta Calciomercato.com.