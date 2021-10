Come racconta Calciomercato.com, si lavora attentamente sul fronte Dusan, per giugno sicuramente, con la volontà di farsi trovare pronti nel caso in cui si aprissero concreti spiragli già a gennaio. Il motivo di quest'accelerazione? Perché è in attacco dove la Juve si ritrova ad affrontare una situazione piuttosto controversa. Ci sono tanti giocatori a disposizione di Allegri, forse pure troppi. Ma di centravanti puri, non ce ne sono.