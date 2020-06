2











Secondo quanto riferito da Sky Sport anche il Napoli sta seguendo Cengiz Under, esterno d'attacco in uscita dalla Roma. Intanto, come raccontato da Calciomercato.com, c'è stato l'incontro tra Paratici e Ramadani, che cura gli interessi del giocatore. ​ E tra i nomi di cui si è parlato tra Juve e Roma, c'è anche quello di Bryan Cristante - che si lega anche all'eventuale recompra di Mandragora dall'Udinese - ma l'opposizione di Fonseca sulla cessione dell'ex Atalanta ha costretto a virare su altri obiettivi. Per questo si parla di Under, per questo Ramadani proverà a riaprire il canale che non si è mai definitivamente chiuso.