Occhio a Torreira. L'ex centrocampista della Fiorentina ha parlato così a El Telegrafo, tra i media più quotati in Ecuador: "La stagione scorsa è stata dura, con tanta competizione. Per questo ora voglio pensare a rilassarmi in famiglia. Avrei voluto rimanere alla Fiorentina, ma questo non è stato possibile per vari problemi. Per questo stiamo cercando nuove soluzioni. L'Arsenal? Sin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto un posto, quindi non voglio restare neanche io perché ho già sofferto molto. La mia idea è andare a giocare in Italia o in Spagna. Non ci sono possibilità che io resti all'Arsenal".