Secondo i media inglesi, subisce una leggera frenata la trattativa tra Bayern Monaco e Liverpool per il trasferimento in Premier League di Thiago Alcantara. In scadenza di contratto tra un anno, lo spagnolo ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e i Reds non vorrebbero fare un investimento così pesante. La Juve potrebbe riflettere sul giocatore, che ha un peso sì differente in termini d'ingaggio rispetto a Paredes e Locatelli, ma che rappresenta un'occasione unica a queste cifre.