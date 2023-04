L'agente di Chris, James Featherstone è presente in questi giorni a Roma. Ufficialmente per le proprie vacanze pasquali ma, con un rinnovo di contratto ancora da mettere nero su bianco, non è da escludere un nuovo incontro con la società giallorossa per provare a compiere il tanto atteso passo finale nella trattativa. Inter e Juventus restano sullo sfondo. Lo rivela CM.