Come racconta Tuttosport, occhio a Lazar, sebbene ora la situazione sia un poco in stallo perché la situazione di classifica dell’Udinese raffredda ogni discorso: difficile pensare di cedere uno dei giocatori più talentuosi se si è invischiatissimi nella zona retrocessione. Un’altra opzione, così, porta a provare ad anticipare l’arrivo di Khéphren Thuram, il centrocampista del Nizza figlio dell’ex difensore bianconero Lilian e fratello dell’attaccante dell’Inter, Marcus. Anche in questo caso c’è qualcosa in più del gradimento della controparte, ma il Nizza è un osso duro sia perché non ha problemi economici, sia perché sta andando molto bene.