Walter Sabatini è tornato alla Salernitana per provare nuovamente a salvare la squadra, dopo l'impresa di due stagioni fa. Il dirigente italiano vorrebbe a gennaio riportare nel club Hans Nicolussi Caviglia, che era già stato a Salerno per sei mesi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, molto però dipenderà dalle strategie della Juve per il mercato di gennaio. Se ci saranno rinforzi a centrocampo, allora i bianconeri potrebbero aprire alla cessione del giocatore. Situazione in divenire.