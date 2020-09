La Juventus sta conducendo un mercato all'insegna della spending review, alla ricerca di affari che non gravino eccessivamente sul monte ingaggi. Non è un obiettivo, ma è una giocatore svincolato abituato a grandi palcoscenici Mario Gotze, colui che decise la finale dei Mondiali 2014 Germania-Argentina e che a 28 anni è rimasto senza squadra dopo la fine del contratto col Borussia Dortmund. Colpa anche dei numerosi problemi fisici avuti in carriera. Ecco cos'ha dichiarato Gotze alla Bild: "Non ho mai detto di voler lasciare la Bundesliga, in Germania ci sono tanti club ambiziosi. L'aspetto economico non è importante, voglio rimettermi in gioco e dimostrare di poter aiutare ogni squadra. Vorrei giocare in un club che ambisca alla Champions League".