"Krzysztof Piatek ha realizzato 12 reti in 10 presenze complessive in Coppa Italia tra Genoa, Milan e Fiorentina; mentre i suoi primi nove centri nella competizione tra rossoblù e rossoneri sono arrivati tutti in casa, i tre con la Viola nel 2022 sono stati tutti realizzati in trasferta. Il polacco ha già segnato una rete contro la Juventus, il 6 aprile 2019, con la maglia del Milan, in Serie A, in una sconfitta per 2-1.



Dal 2018/19 (sua prima partecipazione alla Coppa Italia), Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più gol (12) in Coppa Italia - l’attaccante viola, infatti, ha realizzato nella competizione quattro delle sue sette marcature multiple nel calcio italiano: un poker seguito da tre doppiette".



Il focus da Juventus.com