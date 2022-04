Pericolo Piatek per la Juve, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. L'attaccante polacco ha realizzato ben 12 reti in 10 presenze complessive in Coppa Italia tra Genoa, Milan e Fiorentina; mentre i suoi primi nove centri nella competizione tra rossoblù e rossoneri sono arrivati tutti in casa, i tre con la Viola nel 2022 sono stati tutti realizzati in trasferta. Piatek, inoltre, ha già segnato una rete contro la Juventus, il 6 aprile 2019 con la maglia del Milan in Serie A, in una sconfitta per 2-1. Dal 2018/19 (sua prima partecipazione), è anche il giocatore che ha segnato più gol (12) in Coppa Italia: l’attaccante viola, infatti, ha realizzato nella competizione quattro delle sue sette marcature multiple nel calcio italiano, un poker seguito da tre doppiette.