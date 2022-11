Lucaè tra le note più positive di questa stagione della Juventus. Eppure, alla Juventus, proprio non s'è visto. Il motivo? Cresce bene, anche se altrove. Il giocatore ha avuto un buon impatto all'Eintracht di Francoforte, dove si è trasferito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno del 2023.Dodici presenze tra Bundesliga e Champions League, sempre in campo quand'è stato disponibile - ha avuto un problema alla spalla e poco prima un infortunio alla coscia -: Luca si è imposto nella squadra di Glasner, che affronterà il Napoli agli ottavi di Champions League. Non sono arrivati ancora gol o assist, ma da centrocampista di sinistra spinge, e pure con qualità. Tanto da avere il massimo della continuità possibile.La Juve osserva naturalmente interessata, consapevole intanto che l'interesse dell'Eintracht per il giocatore sia cresciuto, ma allo stesso tempo dà un occhio per il proprio futuro: Alex Sandro è in uscita, sulla fascia ci sarà rivoluzione e pure Cambiaso è in standby. Se il mercato chiama (Grimaldo?), il futuro si può colorare anche delle sgasate di Pellegrini.