Il centrocampista offensivo portoghese classe 2000 Pedro Neto appena qualche giorno fa ha rinnovato con il Wolverhampton: ad annunciarlo è stato proprio il club inglese con una nota apparsa sul sito ufficiale, con il prolungamento che è arrivato fino al 2025. Il giocatore è seguito da Jorge Mendes, il super procuratore, storico braccio destro in affari di Cristiano Ronaldo. Ecco, proprio con Mendes la Juve continua a parlare del 20enne portoghese: non è ancora finita, per la Juve. Proprio no.