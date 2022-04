Come racconta La Gazzetta dello Sport, Miretti è il talento numero 1 delle giovanili juventine e, per lui, può avere senso un anno un anno in prestito. Lo hanno cercato club esteri e una squadra di A, Nicolò proverà a giocarsi le carte con Allegri, consapevole che un anno altrove non sarebbe una sconfitta. Occhio, non parte battuto.