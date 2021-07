La Nazione (Firenze) assicura che la possibilità che Nikolarimanga alla Fiorentina senza aver prima rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 sono minime.. Le offerte ricevute fino ad oggi non toccano i 10 milioni, troppo pochi. La Fiorentina, inoltre, preferirebbe cederlo, nel caso, all'estero, e non alla Juventus, per ovvie ragioni.