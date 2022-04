Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve valuta con attenzione un'opzione più accessibile come quella rappresentata dal viola Nikola Milenkovic. I viola sarebbero disposti a cedere il difensore serbo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Prezzo che la Juve potrebbe pagare. Milenkovic se arrivasse a Torino ritroverebbe l'amico e compagno di nazionale Dusan Vlahovic.