La Fiorentina si guarda intorno per la difesa. Suc'è l'interesse delle big, Inter in primis, quindi in casa viola si pensa già all'eventuale sostituto. Piace soprattutto, in uscita dalla Roma. Lo riporta il Tirreno.La Juventus segue con attenzione il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic su cui c'è l'interesse anche dell'Inter. Stando a quanto riporta La Nazione nella prossima settimana ci sarà un incontro tra Fali Ramadani agente di Milenkovic e la dirigenza della Fiorentina.