Secondo quanto riportato dal Daily Star, Frank Lampard non sembra essere convinto dall'ex laterale della Fiorentina Marcos Alonso. Il Chelsea infatti, sta pensando di mettere sul mercato già a gennaio lo spagnolo che pensa ad un ritorno in Italia dopo l'esperienza a Firenze. A contenderselo, saranno ancora Juventus e Inter, ormai duellanti fisse sul mercato, che cercano proprio in Alonso il laterale completo che servirebbe sia a Sarri - per far rifiatare Alex Sandro - sia a Conte, che al Chelsea lo acquistò al primo anno sulla panchina londinese.